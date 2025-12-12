Venezuela Il Nobel per la pace e l’attacco Usa alla petroliera di Caracas

L’attacco degli Stati Uniti alla petroliera venezuelana rappresenta un’ulteriore escalation nelle tensioni tra Washington e Caracas. Questo episodio si inserisce in un contesto di crescente conflitto geopolitico, con implicazioni che coinvolgono questioni di sovranità, risorse e diplomazia internazionale. La situazione si fa sempre più complessa, mentre il Venezuela affronta sfide crescenti sul fronte internazionale.

L’attacco alla petroliera venezuelana da parte degli Stati Uniti segna un’ulteriore escalation contro Caracas. Abbiamo usato il termine attacco perché di questo si è trattato, non di un sequestro come da dichiarazioni ufficiali che hanno usato un termine proprio del linguaggio giuridico che attenua volutamente quanto avvenuto. Si tratta di una vera e propria aggressione, un atto di guerra. Non sfugge che l’attacco è avvenuto in concomitanza con il ritiro da parte di Maria Corina Machado del premio Nobel della pace a lei inspiegabilmente – o spiegabilmente – assegnato dal Comitato norvegese preposto a questa sciarada sempre più politicizzata. It.insideover.com

