Epifania la storia di una notte tra sacro e popolare

L’Epifania è una festa che unisce tradizione religiosa e usanze popolari, celebrata con rituali secolari in molte regioni italiane. Questa notte speciale segna la conclusione delle festività natalizie e rappresenta un momento di condivisione tra fede e cultura. Scopri la storia e le tradizioni legate a questa ricorrenza, un patrimonio che attraversa generazioni e continua a essere parte integrante del nostro patrimonio culturale.

Sacro Monte, luci accese e clima di festa: tra fiaccolata, musei aperti e visite speciali fino all’Epifania - Il borgo di Santa Maria del Monte si prepara alle festività con aperture straordinarie, eventi serali e itinerari guidati tra arte, storia e spiritualità ... laprovinciadivarese.it

Dal Sacro Monte al lago, gli appuntamenti in città per l'Epifania - Tra concerti, visite guidate, iniziative per famiglie, sport solidale e aperture straordinarie dei musei, Varese celebra l’Epifania con un ricco programma di appuntamenti diffusi in città, dal Sacro M ... varesenoi.it

Befana 2026: 10 Riti Italiani Nascosti e Inquietanti

Befana una bella storia Un libro divertente dedicato ai più piccoli, Il ritorno della Befana Valente Andrea regalare un libro ai figli per l'Epifania è un'idea meravigliosa che arricchisce la calza con magia, fantasia e crescita - facebook.com facebook

