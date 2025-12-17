Il 20 dicembre una giornata sulle tracce del sacro nella tradizione popolare casentinese e toscana

Il 20 dicembre si svolgerà un evento dedicato alle tradizioni popolari casentinesi e toscane, esplorando le manifestazioni e i simboli legati al sacro nella cultura locale. Un'occasione per riscoprire le radici spirituali e le usanze che caratterizzano questa regione, attraverso riti, storie e pratiche tramandate nel tempo.

Arezzo, 17 dicembre 2025 – Il 20 dicembre, una giornata sulle tracce del sacro nella tradizione popolare casentinese e toscana. Una giornata dedicata al sacro, indagato nella sua dimensione popolare e tradizionale, declinata in più momenti e occasioni di riflessione. Frammenti, immagini, riti che resistono al tempo, canti che riemergono dal passato ma che ancora vivono sotto traccia nelle memorie, nella cultura e nell'immaginario degli abitanti del Casentino. Un'occasione di condivisione ma anche di conoscenza e approfondimento aperta a tutti. Si inizia alle 15,30 presso il Castello dei Conti Guidi di Poppi dove nello spazio Informativo-espositivo dell'Ecomuseo, sarà inaugurata la mostra TRACCE DI SACRO.

