Studente non entra a scuola la vicepreside lo avvicina lui le sferra un pugno al volto
Grosseto, 13 novembre 2025 – Uno studente liceale di 15 anni ha colpito al volto la vicepreside che lo invitava a entrare in classe. È successo all'ingresso del Polo liceale Aldi di Grosseto la mattina dell’11 novembre. Il giovane ha colpito al volto la professoressa, docente di matematica, causandole un taglio in bocca e sette giorni di prognosi. La docente si stava accertando di quello che stava accadendo fuori dalle aule. In particolare aveva notato il 15enne, studente di quinta ginnasio (il secondo anno del classico) che non era entrato in classe nonostante la campanella fosse suonata ormai da mezz'ora. 🔗 Leggi su Lanazione.it
