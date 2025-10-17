Sferra un pugno all' avversario e insulta l' arbitro | quattro giornate di squalifica a un calciatore

Pugni, insulti e molto altro in questa settimana di calcio dilettanti. I direttori di gara hanno avuto molto lavoro da fare, dentro e fuori dal campo. Da quanto è emerso dall'ultimo comunicato federale, il calcio si conferma ancora una volta un terreno di scontri e comportamenti inaccettabili che. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it