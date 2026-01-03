Emergenza Crans-Montana 15enne al Niguarda Bertolaso | Per gli altri feriti trasferimenti sospesi

Nell’incidente di Crans-Montana, alcuni dei feriti sono stati trasferiti all’Ospedale Niguarda, dove attualmente si trovano in condizioni critiche. La situazione rimane delicata, con il monitoraggio continuo di sette pazienti in rianimazione. Le autorità sottolineano che la fase più critica non è ancora conclusa, e l’attenzione rimane alta per garantire le migliori cure possibili ai giovani coinvolti.

La fase più delicata non è ancora superata. L'attenzione resta altissima sulle condizioni dei giovani feriti nell'incendio di Crans-Montana, trasferiti nei giorni scorsi all'Ospedale Niguarda, dove sette pazienti sono tuttora seguiti in rianimazione con un monitoraggio costante.

