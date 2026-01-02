Strage Crans-Montana Bertolaso | Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda Identificati 6 italiani feriti non trasportabili

Aggiornamento sulle persone coinvolte nell’incendio di Crans-Montana: secondo Bertolaso, altri quattro giovani sono in arrivo al Niguarda di Milano. Attualmente, sono stati identificati sei italiani feriti, considerati non trasportabili. Entro questa sera, si prevede che il numero dei ricoverati salga a sette. La situazione resta sotto monitoraggio mentre le autorità procedono con le operazioni di assistenza e identificazione.

Milano, 2 gennaio 2026 – Entro questa sera, venerdì 2 gennaio, dovrebbero salire a 7 i ricoverati all'ospedale di Niguarda feriti nell' incendio nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È quanto ha detto l'assessore al Welfare Guido Bertolaso nel corso di un incontro stampa all'ospedale. In una combo l'incendio e i soccorsi dopo l'incidente a Crans Montana, 1 gennaio 2026. AFP +++NPK++ "Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo dei giovani ospiti italiani che sono ricoverati nei vari ospedali della Svizzera", ha spiegato Bertolaso.

