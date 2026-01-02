Strage Crans-Montana Bertolaso | Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda Identificati 6 italiani feriti non trasportabili

Al momento, sei italiani feriti dall’incendio di Crans-Montana sono ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, con altri quattro in arrivo. Bertolaso ha confermato che, entro la serata di oggi, il numero totale di ricoverati raggiungerà sette. Questi feriti sono considerati non trasportabili e continuano le operazioni di identificazione e assistenza.

Milano, 2 gennaio 2026 – Entro questa sera, venerdì 2 gennaio, dovrebbero salire a 7 i ricoverati all'ospedale di Niguarda feriti nell' incendio nella notte di Capodanno a Crans-Montana, in Svizzera. È quanto ha detto l'assessore al Welfare Guido Bertolaso nel corso di un incontro stampa all'ospedale. In una combo l'incendio e i soccorsi dopo l'incidente a Crans Montana, 1 gennaio 2026. AFP +++NPK++ “Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. Oggi stiamo organizzando tutto il trasbordo dei giovani ospiti italiani che sono ricoverati nei vari ospedali della Svizzera", ha spiegato Bertolaso. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri 4 giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” Leggi anche: Crans-Montana, Bertolaso: "Al Niguarda tre ragazzi italiani feriti" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Strage a Crans-Montana, Bertolaso:In partenza per la Svizzera team di specialisti e psicologi; Bertolaso: Al Niguarda i primi feriti da Crans Montana: sono gravissimi, ustioni sul 40% del corpo; Crans-Montana, strage di giovani: 47 morti tra le fiamme, 6 italiani dispersi; Le notizie di giovedì 1° gennaio sulla strage in Svizzera. Strage Crans-Montana, Bertolaso: “Altri quattro giovani in arrivo al Niguarda. Identificati 6 italiani feriti non trasportabili” - Il governatore della Regione Lombardia, Attilio Fontana, in visita all’ospedale per ringraziare il personale sanitario ... ilgiorno.it

Incendio a Crans-Montana, Bertolaso: "Entro stasera 7 giovani italiani feriti a Milano" - Video - 'Abbiamo ricoverato da ieri sera tre ragazzi, una giovane quasi 30enne e gli altri sono 2 ragazzini 15enni. adnkronos.com

Bertolaso, al Niguarda in arrivo altri 4 giovani da Crans-Montana - All'ospedale Niguarda di Milano sono in arrivo altri quattro giovanissimi italiani che sono rimasti feriti nella strage di Crans- msn.com

Strage di Capodanno a Crans-Montana. Le testimonianze di chi ha perso gli amici e di chi rischia di perdere un figlio. Interviste di Jari Pilati - facebook.com facebook

Strage a Crans-Montana, 47 morti e 6 italiani dispersi. La deflagrazione innescata da un rogo partito da alcune candele e da un petardo #ANSA x.com

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.