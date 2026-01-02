Senegal-Sudan ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match Senegal-Sudan, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, mette di fronte due nazionali con obiettivi diversi. Il Senegal, tra i favoriti, punta a proseguire il cammino, mentre il Sudan, arrivato tra le migliori terze, cerca di sorprendere. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. Il Senegal, tra i favoriti per la vittoria finale, sfida il Sudan qualificato a fatica tra le migliori terze. Senegal-Sudan si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore presso lo stadio di Tangeri. SENEGAL-SUDAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Senegal ha fatto fin quì il proprio dovere battendo le avversarie di rango inferiore come Benin e Botswana e pareggiando contro la Repubblica Democratica del Congo. Tanto è bastato per ottenere la prima posizione in classifica del Gruppo D. La Nazionale di Thiaw ha realizzato 7 reti subendone una, vantando la migliore difesa della competizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

