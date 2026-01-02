Senegal-Sudan ottavi di finale Coppa d’Africa 2025 | le probabili formazioni e dove vederla

Il match Senegal-Sudan, valido per gli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025, mette di fronte due nazionali con obiettivi diversi. Il Senegal, tra i favoriti, punta a proseguire il cammino, mentre il Sudan, arrivato tra le migliori terze, cerca di sorprendere. Di seguito, le probabili formazioni e le modalità per seguire l’incontro.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. Il Senegal, tra i favoriti per la vittoria finale, sfida il Sudan qualificato a fatica tra le migliori terze. Senegal-Sudan si giocherà sabato 3 gennaio 2026 alle ore presso lo stadio di Tangeri. SENEGAL-SUDAN: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE Il Senegal ha fatto fin quì il proprio dovere battendo le avversarie di rango inferiore come Benin e Botswana e pareggiando contro la Repubblica Democratica del Congo. Tanto è bastato per ottenere la prima posizione in classifica del Gruppo D. La Nazionale di Thiaw ha realizzato 7 reti subendone una, vantando la migliore difesa della competizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com © Sport.periodicodaily.com - Senegal-Sudan, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Mali-Tunisia, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla Leggi anche: Senegal-Botswana, prima giornata-Gruppo D-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Classifiche Coppa d'Africa: l'Algeria vince ancora, il Burkina Faso agli ottavi; Dove vedere Senegal-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Senegal – Sudan: analisi e probabili formazioni 03/01/2026 Coppa d’Africa; L’Algeria di Petkovic batte anche la Guinea Equatoriale. La fortuna sfacciata del Sudan, agli ottavi di Coppa d’Africa senza aver mai segnato “veramente” un gol - I "Coccodrilli del Nilo" devono tutto all'autorete che ha regalato loro la vittoria nella sfida con la Guinea Equatoriale ... fanpage.it

Coppa d'Africa 2025, si avvicinano gli ottavi di finale: il tabellone del torneo - La competizione continentale è iniziato lo scorso 21 dicembre in Marocco e si concluderà il 18 gennaio con l’ultimo atto. calcioefinanza.it

Dove vedere Senegal-Sudan in tv e streaming: canale, orario, formazioni - Sudan si affrontano negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025: dove e come vedere la partita in diretta tv e streaming. goal.com

Il Sudan si appresta ad affrontare il Senegal in un ottavo di finale che ovviamente non vede i sudanesi favoriti. Curiosità, i Serpentari si sono qualificati quasi senza segnare: l'unico gol, quello che ha dato loro la vittoria contro la Guinea Equatoriale, è a - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.