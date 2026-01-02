Mali e Tunisia si sfidano negli ottavi di finale della Coppa d’Africa 2025. Le due nazionali, reduci da una fase di qualificazione non brillante, si confrontano ora in una partita decisiva. Ecco le probabili formazioni e le modalità per seguire l’evento, che rappresenta un passaggio importante nel percorso del torneo per entrambe le squadre.

Gara valida per gli ottavi di finale di Coppa d’Africa 2025. Si affrontano due nazionali che non hanno impressionato nella fase di qualificazione, ma che ora non possono più scherzare. Mali-Tunisia si giocherà sabato 3 gennaio 2025 alle ore 20 presso lo stadio Mohamed V di Casablanca. MALI-TUNISIA: COME ARRIVANO LE DUE SQUADRE I maliani hanno chiuso il Gruppo A al secondo posto, ma senza vincere una gara, raccogliendo tre pareggi contro Comore, Marocco e ZAmbia. L’ultimo successo risale allo scorso ottobre, a quel 4-1 rifilato al Madagascar, grazie alla doppietta di Lassine Sinayko. Proprio quest’ultimo è uno degli osservati speciali del match contro la Tunisia, visto che ha segnato gli unici due gol in questa competizione. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Mali-Tunisia, ottavi di finale Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Mali-Zambia, prima giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Leggi anche: Marocco-Mali, seconda giornata-Gruppo A-Coppa d’Africa 2025: le probabili formazioni e dove vederla

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Classifiche Coppa d'Africa: l'Algeria vince ancora, il Burkina Faso agli ottavi; Dove vedere Mali-Tunisia in tv e streaming: canale, orario, formazioni; Coppa d'Africa: la Tanzania pareggia con la Tunisia e raggiunge gli ottavi per la prima volta; La Tunisia non convince ma trova il biglietto per gli ottavi.

Mali-Tunisia streaming gratis: dove vedere la Coppa d’Africa in diretta tv live - Tunisia: la partita in diretta tv live grazie a Sisal, Lottomatica e Goldbet ... msn.com