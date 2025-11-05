Scomparso da casa da 16 giorni | Nessuno lo ha cercato nel Cavo
E’ scomparso da sedici giorni e di lui non si ha nessuna notizia. I famigliari e la moglie continuano disperatamente a cercare Jaja Movtawal, l’uomo di 52 anni, residente a Pieve di Cento che il mercoledì di due settimane fa aveva accompagnato una delle figlie a scuola per poi sparire. La sua auto, una Citroen Picasso grigia, era stata trovata mercoledì scorso parcheggiata accanto a Ponte vela, nel territorio tra Bondeno e Terre del Reno, in un angolo dell’argine che si affaccia sull’immenso specchio d’acqua del Cavo Napoleonico. Una situazione che continua a far temere e tremare ma, a quanto risulta ai famigliari, "nessuno l’ha ancora cercato nelle acque del Cavo Napoleonico – spiega lo zio Hassan –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
È stato ritrovato il dodicenne scomparso da casa a Gallarate. Non verranno rilasciate ulteriori informazioni in merito - facebook.com Vai su Facebook
Scomparso da casa da 16 giorni: "Nessuno lo ha cercato nel Cavo" - I famigliari e la moglie continuano disperatamente a cercare Jaja Movtawal, l’uomo di 52 anni, residente a Pieve di Cento che il merco ... Secondo ilrestodelcarlino.it
Esce di casa e non fa ritorno, giovane udinese manca da dieci giorni - È uscito di casa come d'abitudine, senza destare alcun sospetto, in una giornata come tante. Scrive udinetoday.it
Giacomo Fabris scomparso da giorni a 21 anni da Ardea: “Aiutateci a trovarlo, ha bisogno dei suoi farmaci” - Giacomo Fabris ha 21 anni ed è scomparso da Ardea, comune del litorale a sud di Roma, nei giorni scorsi, il 21 luglio 2025. Da fanpage.it