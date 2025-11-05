Scomparso da casa da 16 giorni | Nessuno lo ha cercato nel Cavo

E’ scomparso da sedici giorni e di lui non si ha nessuna notizia. I famigliari e la moglie continuano disperatamente a cercare Jaja Movtawal, l’uomo di 52 anni, residente a Pieve di Cento che il mercoledì di due settimane fa aveva accompagnato una delle figlie a scuola per poi sparire. La sua auto, una Citroen Picasso grigia, era stata trovata mercoledì scorso parcheggiata accanto a Ponte vela, nel territorio tra Bondeno e Terre del Reno, in un angolo dell’argine che si affaccia sull’immenso specchio d’acqua del Cavo Napoleonico. Una situazione che continua a far temere e tremare ma, a quanto risulta ai famigliari, "nessuno l’ha ancora cercato nelle acque del Cavo Napoleonico – spiega lo zio Hassan –. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

