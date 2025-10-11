Trovato morto lì Giovanni scomparso da giorni | la notizia peggiore e lo choc

Un mistero doloroso e sconcertante scuote Palermo. Un uomo di 73 anni, è stato trovato morto all’interno dell’ospedale Villa Sofia dieci giorni dopo la sua scomparsa. L’anziano si era recato nella struttura sanitaria lo scorso 30 settembre per una visita, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce. I familiari, preoccupati, avevano denunciato la scomparsa e dato il via a ricerche estese che per giorni avevano coinvolto forze dell’ordine e protezione civile. Nessuno, però, avrebbe immaginato che Giovanni fosse rimasto sempre lì, nello stesso ospedale da cui sembrava essere svanito nel nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it