Trovato morto lì Giovanni scomparso da giorni | la notizia peggiore e lo choc

Un mistero doloroso e sconcertante scuote Palermo. Un uomo di 73 anni, è stato trovato morto all’interno dell’ospedale Villa Sofia dieci giorni dopo la sua scomparsa. L’anziano si era recato nella struttura sanitaria lo scorso 30 settembre per una visita, ma da quel momento di lui si erano perse le tracce. I familiari, preoccupati, avevano denunciato la scomparsa e dato il via a ricerche estese che per giorni avevano coinvolto forze dell’ordine e protezione civile. Nessuno, però, avrebbe immaginato che Giovanni fosse rimasto sempre lì, nello stesso ospedale da cui sembrava essere svanito nel nulla. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

trovato morto l236 giovanniGiovanni Cuvello, trovato morto l'uomo scomparso da 10 giorni: il corpo era un magazzino dell'ospedale. La denuncia dei parenti - Dobbiamo sapere cosa gli è successo: è andato in ospedale lo scorso 30 settembre per essere visitato e dal pronto soccorso e ... Secondo leggo.it

trovato morto l236 giovanniTrovato morto in casa. Il pm: ucciso dalla nipote. Dodici anni di carcere - Fatale all’ottantanovenne di Colli Verdi una ferita inferta con un corpo contundente mai trovato . Lo riporta ilgiorno.it

