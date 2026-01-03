È morto Albert Penello ex responsabile marketing di Xbox e veterano dell’industria

Albert Penello, figura di rilievo nel settore videoludico e ex responsabile marketing di Xbox, è scomparso il 31 dicembre, dopo aver affrontato con determinazione una lunga malattia. La sua carriera ha contribuito allo sviluppo e alla crescita dell’industria dei videogiochi, lasciando un’impronta significativa nel settore. La notizia è stata comunicata ufficialmente da Microsoft, ricordando il suo contributo e il suo ruolo di rilievo nel panorama tecnologico.

Albert Penello, storico dirigente di Microsoft ed ex responsabile marketing della divisione Xbox, è morto il 31 dicembre dopo una lunga battaglia contro il cancro. La notizia è stata resa pubblica da Mike Ybarra, suo collega per molti anni all'interno dell'azienda, attraverso un messaggio sui social. Penello era considerato un veterano dell'industria e una delle voci più riconoscibili legate alla crescita del brand Xbox. La sua scomparsa ha suscitato numerosi messaggi di cordoglio nel settore, con il ricordo condiviso da Ybarra che ne sottolinea il lato umano oltre a quello professionale. Nel suo messaggio, Mike Ybarra ha raccontato di aver parlato con Penello circa un mese prima della sua morte, descrivendolo come una persona dal morale alto e dall'atteggiamento straordinariamente positivo nonostante la malattia.

