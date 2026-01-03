Il settore dei videogiochi piange la scomparsa di Albert Penello, figura di rilievo nel mondo Xbox e nel marketing del settore. Dopo una lunga malattia, Penello è deceduto il 31 dicembre, lasciando un ricordo di professionalità e passione. La sua esperienza ha contribuito a plasmare l’immagine di Xbox nel corso degli anni, rappresentando un punto di riferimento per la comunità videoludica.

Il settore dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Albert Penello, storico ex responsabile marketing di Xbox, morto il 31 dicembre dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stato Mike Ybarra, che ha condiviso un ricordo personale dell’ex collega con cui aveva lavorato per anni in Microsoft. Ybarra ha raccontato di aver parlato con Penello solo poche settimane prima della sua scomparsa, sottolineando come, nonostante la gravità della situazione, il suo spirito fosse rimasto forte e sorprendentemente positivo. Un tratto distintivo che lo ha sempre accompagnato anche nella vita professionale, dove era noto per il suo entusiasmo contagioso e per l’autentico amore verso il mondo dei videogiochi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net

© Gamerbrain.net - Il Gaming piange Albert Penello: Addio allo storico volto di Xbox

Leggi anche: Il calcio piange Fiorito Frezzato: addio allo storico massaggiatore di tante squadre

Leggi anche: Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Il Gaming piange Albert Penello: Addio allo storico volto di Xbox - Il settore dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Albert Penello, storico ex responsabile marketing di Xbox, morto il 31 dicembre dopo una lunga ... gamerbrain.net