Il Gaming piange Albert Penello | Addio allo storico volto di Xbox
Il settore dei videogiochi piange la scomparsa di Albert Penello, figura di rilievo nel mondo Xbox e nel marketing del settore. Dopo una lunga malattia, Penello è deceduto il 31 dicembre, lasciando un ricordo di professionalità e passione. La sua esperienza ha contribuito a plasmare l’immagine di Xbox nel corso degli anni, rappresentando un punto di riferimento per la comunità videoludica.
Il settore dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Albert Penello, storico ex responsabile marketing di Xbox, morto il 31 dicembre dopo una lunga malattia. A dare la notizia è stato Mike Ybarra, che ha condiviso un ricordo personale dell’ex collega con cui aveva lavorato per anni in Microsoft. Ybarra ha raccontato di aver parlato con Penello solo poche settimane prima della sua scomparsa, sottolineando come, nonostante la gravità della situazione, il suo spirito fosse rimasto forte e sorprendentemente positivo. Un tratto distintivo che lo ha sempre accompagnato anche nella vita professionale, dove era noto per il suo entusiasmo contagioso e per l’autentico amore verso il mondo dei videogiochi. 🔗 Leggi su Gamerbrain.net
Leggi anche: Il calcio piange Fiorito Frezzato: addio allo storico massaggiatore di tante squadre
Leggi anche: Il calcio piange Lorenzo Buffon: addio allo storico portiere del Milan e campione indiscusso degli anni ’50
Il Gaming piange Albert Penello: Addio allo storico volto di Xbox - Il settore dei videogiochi è in lutto per la scomparsa di Albert Penello, storico ex responsabile marketing di Xbox, morto il 31 dicembre dopo una lunga ... gamerbrain.net
È morto Albert Penello, ex responsabile marketing di Xbox - Mike Ybarra ha pubblicato un post in merito alla scomparsa di Albert Penello, ex responsabile marketing di Xbox, venuto a mancare il 31 dicembre a causa di un tumore. msn.com
Con profondo dolore il Real Castel Fontana piange la scomparsa di Giuliano Cavallo, bomber storico e uomo simbolo della nostra società. Giuliano è stato protagonista di anni indimenticabili, condividendo con il club straordinarie soddisfazioni sportive e, sop - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.