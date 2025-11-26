Nel giubbotto droga e un tirapugni | nei guai un ventenne

Padovaoggi.it | 26 nov 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un posto di controllo effettuato ad Este dai carabinieri del Radiomobile ha consentito di fermare un ventenne italiano residente nella Bassa e di completare un importante operazione antidroga. Il giovane è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e porto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Tirapugni e droga nella movida di Capri e Sorrento - È iniziata a pieno regime la stagione estiva sull’isola di Capri ed in tutta la penisola sorrentina con i carabinieri che hanno intensificato i controlli sull’enorme afflusso turistico e sulla movida ... Lo riporta ilmattino.it

In moto con droga, coltello e tirapugni: due denunciati a Spino d’Adda - Due uomini, di 24 e 25 anni, rispettivamente di Pavia e di Milano, sono stati denunciati dai carabinieri dell’Aliquota Radiomobile di Crema ... Riporta ilgiorno.it

Droga nel giubbotto e nel cambio dell’auto: denunciato 21enne - 500 e 2mila euro rinvenuti durante i controlli della Polizia locale Intercomunale Madone. Lo riporta bergamonews.it

Cerca Video su questo argomento: Giubbotto Droga Tirapugni Guai