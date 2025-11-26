Nel giubbotto droga e un tirapugni | nei guai un ventenne

Un posto di controllo effettuato ad Este dai carabinieri del Radiomobile ha consentito di fermare un ventenne italiano residente nella Bassa e di completare un importante operazione antidroga. Il giovane è stato denunciato per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti e porto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

