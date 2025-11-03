Cocaina nel posacenere dell' auto e in un calzino dietro la tv | arrestato 22enne
Un 22enne albanese è stato prima fermato dalla Polizia locale e poi arrestato dai Carabinieri di Città della Pieve perché trovato in possesso di 40 dosi di cocaina.L’uomo, difeso dall’avvocato Saschia Soli, è stato fermato da una pattuglia della Polizia locale di Città della Pieve che aveva. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
