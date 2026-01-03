David sbaglia dal dischetto Falcone saracinesca | il Lecce ferma 1-1 la Juventus

La diciottesima giornata di Serie A si apre con un risultato inatteso: la Juventus termina il match in pareggio 1-1 contro il Lecce. David sbaglia dal dischetto, mentre Falcone si conferma protagonista con alcune parate decisive. Un risultato che interrompe la serie di vittorie della squadra torinese e apre nuovi scenari nella classifica di campionato.

Arriva il primo risultato sorprendente di questa diciottesima giornata di Serie A, con la Juventus che non va oltre il pareggio con il Lecce. All’ Allianz Stadium la sfida termina sull’1-1, con i bianconeri che recriminano per il grave errore di Cambiaso a fine primo tempo e le tante occasioni mancate, compreso un calcio di rigore sbagliato da Jonathan David. Grande occasione dunque per la Roma, impegnata contro l’Atalanta, per allungare sui bianconeri. Juventus-Lecce, il racconto del match. La Juventus tiene alto il ritmo fin dai primi istanti della gara, costringendo il Lecce nella propria metà campo e costruendo diverse occasioni importanti da gol, non concretizzate per mancanza di freddezza e per i grandi interventi di Falcone. 🔗 Leggi su Sololaroma.it © Sololaroma.it - David sbaglia dal dischetto, Falcone saracinesca: il Lecce ferma 1-1 la Juventus Leggi anche: Juve Lecce 1-1 LIVE: errore dal dischetto per David! Para Falcone Leggi anche: Falcone ferma Asllani dal dischetto: lunch match al Lecce, Torino battuto 2-1 La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Juve-Lecce, rigore disastroso di David: mezzo cucchiaio, Falcone ne prende un altro - com La Juventus sbaglia il rigore del possibile 2- tuttomercatoweb.com

