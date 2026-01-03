Juve Lecce 1-1 LIVE | errore dal dischetto per David! Para Falcone
Segui con noi la cronaca di Juve Lecce, partita valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, segnato da un errore dal dischetto di David, parato da Falcone. Di seguito troverai sintesi, moviola e dettagli sul match, per aggiornamenti puntuali e obiettivi sull’andamento della gara.
di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 70? AMMOMITO LECCE – Giallo ai danni di Danilo, fallo su McKennie. 69? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso e Thuram, dentro Koopmeiners e Kostic. 67? DOPPIO CAMBIO LECCE – Fuori Camarda, dentro Stulic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Juve Lecce 0-0 LIVE: palo di David! Poi Falcone salva sulla linea
Leggi anche: Lecce-Torino 2-1: Falcone strega Asllani dal dischetto al 90'
Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti; Pronostico Juventus-Lecce quote 18ª giornata Serie A; Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.
LIVE Juventus-Lecce 1-1 Serie A 2025/2026: McKennie pareggia per Juventus - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it
Juventus-Lecce 1-1 LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: McKennie risponde a Banda - Lecce di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it
Serie A: Como-Udinese 1-0, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa 1-1. Ora Juve-Lecce. VIDEO - Leggi su Sky TG24 l'articolo Serie A: Como- tg24.sky.it
SERIE A I In campo Juventus-Lecce DIRETTA e FOTO #ANSA - facebook.com facebook
I pullman di Juve e Lecce allo Stadium Vivi con noi le immagini del pre partita di #JuveLecce - VIDEO x.com
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.