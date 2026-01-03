Segui con noi la cronaca di Juve Lecce, partita valida per la 18ª giornata di Serie A 2025/26. La partita si è conclusa con un risultato di 1-1, segnato da un errore dal dischetto di David, parato da Falcone. Di seguito troverai sintesi, moviola e dettagli sul match, per aggiornamenti puntuali e obiettivi sull’andamento della gara.

di Andrea Bargione Juve Lecce LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 18ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – La Juve vuole continuare la sua striscia di vittorie per la scalata verso la zona Champions. Bianconeri – reduci dal 2-0 sul campo del Pisa – che ospitano il Lecce allo Stadium. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Lecce 1-1: sintesi e moviola. 70? AMMOMITO LECCE – Giallo ai danni di Danilo, fallo su McKennie. 69? DOPPIO CAMBIO JUVE – Fuori Cambiaso e Thuram, dentro Koopmeiners e Kostic. 67? DOPPIO CAMBIO LECCE – Fuori Camarda, dentro Stulic. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juve Lecce 1-1 LIVE: errore dal dischetto per David! Para Falcone

Leggi anche: Juve Lecce 0-0 LIVE: palo di David! Poi Falcone salva sulla linea

Leggi anche: Lecce-Torino 2-1: Falcone strega Asllani dal dischetto al 90'

Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia.

Juventus-Lecce: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Lecce, probabili formazioni: Spalletti, un grande dubbio fino alla fine e una sfida davanti; Pronostico Juventus-Lecce quote 18ª giornata Serie A; Juventus-Lecce, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioni ufficiali.

LIVE Juventus-Lecce 1-1 Serie A 2025/2026: McKennie pareggia per Juventus - Lecce: formazioni, cronaca live, arbitro e statistiche del match. sport.virgilio.it