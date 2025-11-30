Falcone ferma Asllani dal dischetto | lunch match al Lecce Torino battuto 2-1
Prosegue il programma della tredicesima giornata di Serie A, con le partite della domenica che si sono aperte con il lunch match tra Lecce e Torino. Al Via del Mare si impongono i salentini, che vengono salvati nel finale dal rigore fallito dalla formazione di Baroni, che continua il proprio momento complicato senza trovare il successo da cinque partite. Lecce-Torino, il racconto del match. Inizio di gara senza particolari emozioni, con le due squadre che si annullano a vicenda faticando enormemente a trovare spazi. La partita si sblocca così al 20? solamente grazie ad an calcio da fermo, con Coulibaly che stacca di testa su corner di Berisha ed infila l'1-0 del Lecce.
