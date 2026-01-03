Damiano David e il grande passo con Dove Cameron L’indizio sui due profili social | Sarà un anno bellissimo

Damiano David, frontman dei Maneskin, ha condiviso sui social un’immagine con Dove Cameron, in cui si intravede un anello di fidanzamento. Con questa semplice didascalia, “Sarà un anno bellissimo”, ha annunciato un importante passo nella sua vita privata. La notizia ha suscitato entusiasmo tra i fan, lasciando intuire un nuovo capitolo personale e professionale per l’artista.

«Sarà un anno bellissimo». Bastano quattro parole a Damiano David per mandare in estasi i fan. Nel primo post pubblicato nel 2026, l’ex frontman dei Maneskin ha condiviso sui social una foto insieme alla compagna, l’attrice e cantante americana Dove Cameron, che mostra un anello di fidanzamento in bella vista. Il suggerimento, insomma, è abbastanza esplicito: il 2026 potrebbe essere l’anno delle nozze. La foto dell’anello e la conferma. La notizia arriva dopo mesi di speculazioni: già nell’ottobre 2025 l’attrice era stata fotografata in Australia con un grande diamante all’anulare sinistro, alimentando i rumor che Damiano avesse fatto la proposta in gran segreto durante il weekend del loro secondo anniversario. 🔗 Leggi su Open.online

