Damiano David e Dove Cameron verso le nozze gli indizi | Lei indossa un anello e lo toglie quando vede fotografi

29 ott 2025

Damiano David e Dove Cameron starebbero pensando di fare il grande passo. La coppia è stata avvistata mano nella mano e l'attrice indossava un solitario nella mano sinistra che, stando a quanto spiega il settimanale Chi, sarebbe l'indizio di una proposta di matrimonio avvenuta in gran segreto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

