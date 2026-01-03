Damiano David si sposa | l’anello a Cameron Dove e l’annuncio che accende il 2026 FOTO

Damiano David, frontman dei Måneskin, ha annunciato il matrimonio con Cameron Dove, sua compagna da due anni. La notizia, pubblicata con una foto, segna un momento importante per il cantante e apre il 2026 con una nota di felicità. L’annuncio è stato condiviso pubblicamente, confermando il proseguimento della loro storia d’amore verso un futuro condiviso.

Il 2026 si apre con una notizia luccicante come un anello di diamanti: Damiano David sposerà la sua fidanzata Cameron Dove, dopo due anni di relazione. Lo ha annunciato il cantante, sottolineando che “sarà un anno bellissimo”, condividendo le foto in cui Cameron mostra l’anello ricevuto da Damiano per il loro fidanzamento ufficiale. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Damiano David (@damianodavid) Nelle foto condivise sui social, il frontman dei Maneskin – che da tempo si sta dedicando ad una carriera da solista – bacia teneramente la sua fidanzata, mentre lei mostra l’anello ricevuto. 🔗 Leggi su Cinemaserietv.it © Cinemaserietv.it - Damiano David si sposa: l’anello a Cameron Dove e l’annuncio che accende il 2026 (FOTO) Leggi anche: Damiano David si sposa, proposta di matrimonio a Dove Cameron: svelato l’anello Leggi anche: Damiano David e Dove Cameron si sposano? L’anello fa sognare i fan Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Damiano David e Dove Cameron presto sposi. La proposta di matrimonio a Natale e l'anello da sogno: «Sarà un anno bellissimo» - Lo sapeva probabilmente dalla prima volta che l'ha incontrata e adesso è diventato realtà. msn.com

