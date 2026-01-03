Dalla stretta delle sanzioni ai raid | tutte le tappe dell’escalation tra Usa e Venezuela

Negli ultimi mesi, le tensioni tra Stati Uniti e Venezuela sono aumentate, passando da sanzioni economiche a interventi più diretti. La sequenza di eventi, culminata con l’affermazione di Donald Trump riguardo a presunte operazioni militari, evidenzia un’escalation crescente. Questo approfondimento traccia le tappe principali di questa evoluzione, offrendo un quadro chiaro e obiettivo delle recenti dinamiche tra le due nazioni.

Negli ultimi mesi, il rapporto fra Stati Uniti e Venezuela è scivolato da una pressione “a distanza” – fatta di sanzioni, minacce e interdizioni marittime – a una sequenza di azioni sempre più cinetiche che oggi culminano nella notizia più dirompente: Donald Trump sostiene che Nicolás Maduro e la moglie siano stati “ catturati e portati fuori dal Paese ” durante un “ large scale strike ” americano. È un salto di qualità che, a livello simbolico e pratico, ricorda più le operazioni di cambio di regime del passato che la consueta “guerra economica” degli ultimi anni. Per capire come si è arrivati a questa notte, bisogna tornare all’inizio della nuova fase di escalation, quando la Casa Bianca ha rimesso il dossier venezuelano al centro, costruendo una narrativa precisa: Maduro come capo di un “ narco-stato ”, la rotta della cocaina come minaccia diretta alla sicurezza statunitense, e l’ energia venezuelana come leva strategica. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

