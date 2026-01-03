Dai Lego omofobi a Babbo Natale troppo bianco | 10 follie woke del 2025
Un riepilogo delle principali polemiche e controversie del 2025, evidenziando episodi di estremismi e di atteggiamenti eccessivi in tema di gender, inclusività e rappresentanza. Un’analisi obiettiva di dieci casi che hanno suscitato discussioni e riflessioni sulla società contemporanea.
Questo elenco ripercorre dodici mesi di castronerie, di integralismi gender e di inclusività esasperata. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Leggi anche: L'ultima follia woke: Babbo Natale "è troppo bianco"
Leggi anche: Benvenuti nel 2026 ma con un’eredità pesante: quella woke. Dopo i Lego omofobi e il “Negroni razzista”, ora cosa ci aspetta? La lista dell’assurdo
Dai Lego omofobi a Babbo Natale troppo bianco: le dieci follie woke del 2025; Ecco le dieci follie woke del 2025.
Dai Lego omofobi a Babbo Natale troppo bianco: le dieci follie woke del 2025 - Scegliere "solo" dieci follie woke in un anno è difficile, quasi impossibile. msn.com
