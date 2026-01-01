Benvenuti nel 2026 ma con un’eredità pesante | quella woke Dopo i Lego omofobi e il Negroni razzista ora cosa ci aspetta? La lista dell’assurdo

Benvenuti nel 2026, un anno che si apre con un’eredità complessa: quella delle controversie sociali e culturali degli ultimi anni. Dopo episodi come le polemiche sui Lego e le discussioni sul “Negroni razzista”, è naturale chiedersi cosa riserverà il futuro. In questo contesto, l’attenzione si concentra su temi come la tutela delle tradizioni e il rispetto delle differenze, in un panorama che si evolve rapidamente e richiede analisi attente e obiettive.

Se pensavate di aver visto tutto su schwa e statue abbattute, il 2025 vi ha appena consegnato un certificato di ingenuità. La religione del "risveglio" – o meglio, del sonnambulismo della ragione o, se si preferisce, del sonno che genera mostri e mostruosità – ha trasformato l'ultimo anno in un circo Barnum di divieti surreali e riscritture della realtà biologica. Basta dare una sbirciata a uno dei tanti servizi che ne riepiloga lo sconcertante elenco – come quello pubblicato su Il Giornale online – per vedere spiattellate e riassunte in una top ten di ordinaria follia le pietre miliari di un delirio collettivo che ha reso il 2025 l'anno dell'addio definitivo alla logica.

