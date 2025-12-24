L' ultima follia woke | Babbo Natale è troppo bianco
Si salvi chi può. E’ il caso di ricorrere a un’espressione di questo tenore di fronte all’ennesima follia woke che coinvolge Babbo Natale. Sì, perché il Brighton and Hove Museums ha messo nel mirino la bianchezza di Santa Claus. Avete capito bene: il corpulento anziano amato da grandi e piccini è troppo bianco e soprattutto dovrebbe smettere di mettere i bambini nella lista dei cattivi. Non si tratta di una boutade. Come riporta il Telegraph, il blog del museo britannico afferma che Babbo Natale dovrebbe lavorare al fianco degli elfi in nome dell'uguaglianza e che una "Mamma Natale" aiuterebbe ad affrontare il patriarcato. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
