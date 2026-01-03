Cristina D’Avena e i Gem Boy il 6 gennaio in concerto al Campani

Il 6 gennaio, il Centro Commerciale Campania ospiterà il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy. Un’occasione per ascoltare le celebri canzoni che hanno accompagnato intere generazioni. L’evento promette un momento di intrattenimento semplice e piacevole, ideale per gli appassionati di musica e nostalgia. Un appuntamento da segnare in calendario per trascorrere una serata tranquilla in compagnia.

Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell'anno. Martedì 6 gennaio, in occasione dell'Epifania, Cristina D'Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai Gem Boy, per uno show imperdibile a ingresso libero.

