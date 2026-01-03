Cristina D’Avena e i Gem Boy il 6 gennaio in concerto al Campania

Il 6 gennaio, il Centro Commerciale Campania ospiterà il concerto di Cristina D’Avena e i Gem Boy, offrendo un’occasione per ascoltare musica dal vivo in un’atmosfera rilassata. L’evento rappresenta un momento di intrattenimento per gli appassionati e le famiglie, con un repertorio che unisce emozioni e ricordi. Un appuntamento da non perdere per chi desidera trascorrere una giornata all’insegna della musica e della compagnia.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Centro Commerciale Campania si prepara a regalare una serata di pura magia e nostalgia con uno degli eventi più attesi dell’anno. Martedì 6 gennaio, in occasione dell’Epifania, Cristina D’Avena, la voce simbolo delle sigle dei cartoni animati, torna a grande richiesta al Campania insieme ai Gem Boy, per uno show imperdibile a ingresso libero. A partire dalle 22:00, Piazza Campania si trasformerà in un grande palcoscenico, pronto ad accogliere fan di tutte le età. Un viaggio musicale che attraverserà generazioni, tra le sigle che hanno accompagnato l’infanzia di milioni di italiani: da Occhi di Gatto a Mila e Shiro, passando per I Puffi, Pollon e Doraemon, Oscar, Holly e Benji e tanti altri successi intramontabili. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

