Crans-Montana l’attesa infinita delle famiglie italiane | si cercano i dispersi la speranza nei feriti non identificati Chi ancora manca all’appello

A Crans-Montana, le famiglie italiane continuano a cercare i propri cari scomparsi. La speranza si concentra sui feriti non ancora identificati, mentre si attende con ansia ogni aggiornamento. La comunità resta in attesa, vivendo un momento di incertezza e sofferenza, con la consapevolezza che ogni dettaglio può fare la differenza.

«Qui non ci dicono nulla. Speriamo che sia tra i feriti non identificati». Crans-Montana resta un luogo sospeso, dove l’attesa è diventata l’unica risposta per il momento possibile. A più di 24 ore dall’ incendio che ha devastato la festa di Capodanno al Constellation che ha causato oltre 40 morti, tra le famiglie degli italiani coinvolti domina l’incertezza. Un’incertezza che, in molti casi, coincide con l’ultima speranza. Secondo la Farnesina, i feriti italiani sono 13, i dispersi 6, tutti giovanissimi. Alcuni feriti sono ricoverati anche in ospedali di altri paesi, almeno sette in Italia. «Aiutatemi a trovare mio figlio, non risponde dalla notte del 31»; «Mio fratello è ricoverato, ma non sappiamo dove». 🔗 Leggi su Open.online

