Crans Montana tre feriti non ancora identificati Tajani sul posto | Speriamo per i dispersi Meloni in costante contatto

A Crans Montana, tre persone sono rimaste ferite in un incidente di cui non sono ancora stati identificati i dettagli. Il ministro Tajani si trova sul luogo, esprimendo speranza per i dispersi, mentre la premier Meloni mantiene un contatto costante con le autorità. L’Italia si fa carico della situazione, assicurando supporto e attenzione ai cittadini coinvolti.

L'Italia resta mobilitata ai massimi sulla tragedia di Crans Montana, sia per i cittadini italiani rimasti coinvolti sia per dare sostegno alle autorità svizzere. Il presidente del Consiglio Giorgia Meloni segue costantemente la situazione, anche grazie al filo diretto con il ministro degli Esteri Antonio Tajani, che si è recato sul posto, dove è presente anche il capo della Protezione civile, Fabio Ciciliano. Inoltre, il presidente del Senato, Ignazio La Russa, nel primo pomeriggio si recherà in visita al consolato svizzero di Milano. Tajani a Crans Montana: «Una tragedia immane, siamo qui per dare la massima disponibilità dell'Italia». Crans Montana, Tajani dalle famiglie dei feriti e dei dispersi: "Tre non identificati sono vivi, speriamo siano italiani" Tajani a Crans Montana: "Ci sono 5 ragazzi non identificati tra i feriti. Speriamo siano italiani dispersi" Incendio a Crans Montana, l'arrivo al Niguarda dei tre ragazzi italiani feriti; Come stanno i tre ragazzi ustionati a Crans Montana e ricoverati al Niguarda; Esplosione di Crans-Montana, attivato piano per le maxi-emergenze a Niguarda: tre feriti gravi in arrivo; Svizzera, incendio ed esplosione in bar a Crans-Montana a Capodanno: morti e feriti. Tajani a Crans Montana: "I feriti non identificati ora sono tre, ma sei italiani sono ancora dispersi" - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, al termine di un incontro con le famiglie dei ragazzi rimasti coinvolti nel tragico incendio di Crans

Tajani a Crans Montana: «Tre feriti ancora non identificati. In quel bar qualcosa non ha funzionato, bisogna far chiarezza» - Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato a Crans Montana e ha depositato dei fiori sul luogo della tragedia di Capodanno. msn.com

Strage di ragazzi a Crans-Montana: 47 morti, 100 feriti in condizioni critiche, 6 italiani dispersi - 47 morti e 100 feriti gravi, tutti giovanissimi, nell'incendio avvenuto nel locale Le Constellation in Svizzera la notte di Capodanno ... adnkronos.com

Crans Montana, Eliot Thelen: «Ho visto cose orribili» x.com

Crans-Montana, media: il locale faceva entrare anche i tredicenni - facebook.com facebook

