Crans-Montana Chiara aveva solo 16 anni Il padre | Ora voglio giustizia

A Crans-Montana, il tragico incidente che ha coinvolto Chiara, 16 anni, ha profondamente colpito la comunità. La famiglia Costanzo chiede giustizia per una perdita improvvisa e dolorosa. La vicenda solleva riflessioni sulla sicurezza e sulla tutela dei giovani, lasciando un senso di sconcerto e tristezza tra i residenti della località alpina.

Il dramma che ha colpito la località di Crans Montana si è trasformato in una tragedia definitiva per la famiglia Costanzo. Andrea Costanzo, il padre della giovane Chiara, ha dovuto accettare la realtà più atroce proprio all’inizio del nuovo anno. Dopo ore di angoscia e incertezza, la speranza di ritrovare la figlia tra i feriti ricoverati negli ospedali svizzeri è svanita. La comunicazione ufficiale delle autorità ha chiarito che i pazienti non identificati sono tutti di sesso maschile, lasciando come unica, dolorosa conclusione che la sedicenne milanese sia tra le vittime dell’incendio che ha devastato il locale durante i festeggiamenti di Capodanno. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Crans-Montana, Chiara aveva solo 16 anni. Il padre: “Ora voglio giustizia” Leggi anche: Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana Leggi anche: Crans-Montana, parla il padre di Chiara Costanzo: «La speranza, poi la chiamata per identificarla. Ora mia figlia non c’è più» Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c'è più»; Morta Chiara Costanzo, l’ultima speranza spenta a Crans-Montana. Il papà: “Mi hanno chiamato per identificarla, mia figlia non c’è più”; Crans-Montana, l'aiuto piemontese; Crans-Montana, il padre di Chiara Costanzo: “Ora che mia figlia non c’è più voglio giustizia”. Chiara Costanzo, l’ultima speranza spenta a Crans-Montana. Il papà: “Mi hanno chiamato per identificarla, mia figlia non c’è più” - Strage di Capodanno: la 16enne milanese, liceale dello scientifico Moreschi e ginnasta, vittima dell’incendio. ilgiorno.it

Andrea Costanzo, padre di una delle vittime di Crans-Montana: «La speranza, poi la chiamata per identificare Chiara. Ora mia figlia non c’è più» - Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più», dice con un filo di voce Andrea Costanzo, ex dirigente di ... msn.com

Chi è Chiara Costanzo, 16 anni, dispersa a Crans-Montana: il liceo Moreschi, la ginnastica, la casa in Svizzera. I genitori: “Appesi alla speranza” - Milano, la 16enne originaria di Arona risulta tra i dispersi nell’incendio di Capodanno a Le Constellation. ilgiorno.it

Le immagini che mostrano il momento in cui sono partite le fiamme nel locale «Le Constellation» di Crans-Montana, in Svizzera - facebook.com facebook

Quario: “Le gare e quel sole a Crans-Montana, ma dopo questa tragedia non sarà più il mio paradiso” x.com

