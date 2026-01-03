Crans-Montana parla il padre di Chiara Costanzo | La speranza poi la chiamata per identificarla Ora mia figlia non c’è più
Il padre di Chiara Costanzo ha annunciato con dolore la scomparsa della figlia, confermando la tragica notizia ricevuta tramite telefonata. La perdita di Chiara rappresenta un momento difficile per la famiglia, che ora si confronta con un dolore profondo e inatteso. Questa vicenda apre uno spaccato sulla sofferenza di una famiglia di fronte a una perdita improvvisa, lasciando spazio a riflessioni sulla fragilità e il valore della vita.
«Ho appena ricevuto la telefonata che non dovrebbe mai arrivare a un padre. Un dolore sordo, indicibile: la mia amata Chiara non c’è più ». A parlare con il Corriere della Sera è Andrea Costanzo, ex dirigente di un’industria farmaceutica e padre di Chiara Costanzo, 16 anni, milanese, una delle vittime dell’incendio scoppiato nella notte di Capodanno nel locale Le Constellation di Crans-Montana. Andrea e la moglie sono in viaggio verso Sion. «Sto andando in auto da Crans-Montana a Sion con mia moglie. Lì le autorità ci hanno detto che c’è la task force svizzera, italiana e israeliana che lavora sul Dna dei corpi, per restituire ufficialmente un nome a chi l’ha perso. 🔗 Leggi su Open.online
