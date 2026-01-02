Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana

Emanuele Galeppini, 16 anni, è stato tragicamente vittima di un incendio durante la notte di Capodanno nel bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La sua morte ha suscitato dolore e sgomento, portando l’attenzione sulla sicurezza dei locali pubblici. Questa vicenda rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport giovanile e la comunità locale.

Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Il 21 gennaio avrebbe festeggiato 17 anni, era nato a Genova e da alcuni anni viveva con la famiglia a Dubai. Era considerato un talento del golf italiano sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per la maturità con cui affrontava e disputava le gare: gli allenatori erano colpiti dalla sua tranquillità. Emanuele è la prima vittima italiana accertata dell'incendio nonostante lo zio sostenga dicono aver ancora "ricevuto l'esame del Dna che ne attesti il decesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana Leggi anche: Chi era Emanuele Galeppini, il giovane talento del golf italiano morto nel rogo di Crans-Montana Leggi anche: Emanuele Galeppini primo morto italiano a Crans-Montana: 16 anni, era una promessa del golf. Il cordoglio della Federazione La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. Strage Svizzera, le storie degli italiani dispersi a Crans-Montana; Crans-Montana: almeno 47 morti, 112 i feriti. Italiani: 2 gravi in Svizzera, 3 al Niguarda - Aggiornamento del 02 Gennaio delle ore 06:36; Crans-Montana, da Emanuele a Riccardo: sei giovanissimi dispersi, tredici feriti negli ospedali; Crans-Montana, gli appelli disperati dei genitori per ritrovare i figli dispersi: “Aiutateci”. Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana - Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans- iltempo.it

Strage in Svizzera, Emanuele Galeppini è la prima vittima ufficiale: aveva 16 anni, giocava a golf e viveva a Dubai con la famiglia - Montana, in Svizzera, è Emanuele Galeppini, 16 anni, nato a Genova e da qualche anno residente a Dubai con ... leggo.it

Crans-Montana, l'Italia piange la sua promessa del golf: chi era Emanuele Galeppini - Il giovane golfista tra le vittime della tragedia di Capodanno in Svizzera. tuttosport.com

