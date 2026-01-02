Aveva 16 anni Emanuele Galeppini golfista morto nel rogo a Crans Montana

Emanuele Galeppini, 16 anni, è stato tragicamente vittima di un incendio durante la notte di Capodanno nel bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. La sua morte ha suscitato dolore e sgomento, portando l’attenzione sulla sicurezza dei locali pubblici. Questa vicenda rappresenta una perdita significativa per il mondo dello sport giovanile e la comunità locale.

Aveva 16 anni Emanuele Galeppini, il golfista morto la notte di Capodanno nel rogo del bar discoteca Le Constellation a Crans-Montana, in Svizzera. Il 21 gennaio avrebbe festeggiato 17 anni, era nato a Genova e da alcuni anni viveva con la famiglia a Dubai. Era considerato un talento del golf italiano sia per quanto concerne l'aspetto tecnico che per la maturità con cui affrontava e disputava le gare: gli allenatori erano colpiti dalla sua tranquillità. Emanuele è la prima vittima italiana accertata dell'incendio nonostante lo zio sostenga dicono aver ancora "ricevuto l'esame del Dna che ne attesti il decesso". 🔗 Leggi su Iltempo.it

