Crans-Montana ambasciatore Cornado | Qui insieme ai nostri connazionali

L'ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, si trova a Crans-Montana, dove si è verificato un grave incendio nella notte di Capodanno. In questa occasione, ha espresso la vicinanza dell'Italia ai cittadini italiani e alle loro famiglie presenti nella zona, sottolineando il ruolo di supporto e solidarietà nei momenti di emergenza.

“Siamo qui al fianco dei nostri connazionali e delle famiglie che considero nostre famiglie”. Lo ha riferito l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, che è a Crans-Montana dove si è verificato il tragico incendio la notte di Capodanno. Sono 14 e non 13 gli italiani feriti e restano ancora 6 i dispersi. In totale si contano “121 feriti di cui 5 non identificati. 40 vittime, di cui 4 identificate e già restituite alle famiglie”. “Le procedure di identificazione proseguiranno nella giornata di oggi e di domani e dovrebbero essere in gran parte completate entro il pomeriggio di domani”, ha aggiunto, “in alcuni casi ci vorrà qualche giorno in più”. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it

