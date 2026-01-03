Crans-Montana 6 italiani ancora dispersi | si indaga per omicidio colposo – La diretta

A Crans-Montana proseguono le ricerche dei sei italiani ancora dispersi dopo la tragedia. La polizia indaga per omicidio colposo, mentre la comunità si raccoglie in silenzio, lasciando fiori e candele in ricordo delle vittime. L’aria è ancora impregnata di odore di fumo, testimone di un evento che ha profondamente colpito tutti i presenti.

Fiori e candele per ricordare le vittime della tragedia, un silenzioso viavai di persone che si fermano in raccoglimento e un odore acre di fumo nell'aria. Si presenta così Crans-Montana il giorno dopo il rogo di Capodanno al locale 'Le Constellation', costato la vita ad almeno 40 persone ed il ferimento di altre 119, di cui molte in condizioni critiche. Cresce nel frattempo la polemica relativa alle misure di sicurezza del locale considerate inefficaci. La procuratrice generale del Canton Vallese, Beatrice Pilloud, ha confermato come tesi principale per lo scoppio dell'incendio quella delle candele collocate sulle bottiglie di champagne le cui scintille sarebbero arrivate troppo vicine al soffitto provocando un ' flashover ', un fenomeno che vede il fuoco propagarsi all'improvviso e con violenza in ambienti chiusi causando una o più esplosioni.

