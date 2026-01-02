Strage di Crans-Montana s’indaga per incendio e omicidio colposo Sono 40 le vittime accertate ma il numero è destinato a salire | ancora 6 gli italiani dispersi

È attualmente in corso un’indagine sulla tragedia di Crans-Montana, avvenuta durante la notte di Capodanno, che ha causato almeno 40 vittime e numerosi feriti. Le ipotesi principali sono incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Sono ancora 6 italiani dispersi. La tragedia ha colpito principalmente giovani, e le autorità svizzere stanno lavorando per chiarire le cause e fare luce su quanto accaduto.

Incendio colposo, omicidio colposo e lesioni colpose. Sono le ipotesi investigative dell'inchiesta aperta sulla strage di Capodanno nella discoteca di Crans-Montana, in Svizzera, dove secondo l'ultimo bilancio ufficiale sono morte 40 persone e 119 sono rimaste ferite (un'ottantina quelle in gravi condizioni), per la maggior parte ragazze e ragazzi giovanissimi. Intanto sono sei gli italiani che risultano ancora dispersi, tra questi Chiara Costanzo, 16nne di origini aronesi e l'amico e coetaneo Achille Barosi. La procuratrice Pilloud conferma che le fiamme sono state innescate dalle candele. Cifre che riguardano esclusivamente le persone identificate, e quindi destinate a salire, ha precisato ieri la procuratrice generale Beatrice Pilloud in una conferenza stampa da Sion.

