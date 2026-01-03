Coraggiosi nel Tevere | a San Silvestro nuotata tradizionale di Anghiari

A Anghiari, nel pomeriggio di San Silvestro, si è svolta la tradizionale nuotata nel Tevere, una breve immersione di circa cento metri. Quest’anno, in sette partecipanti, la manifestazione si è svolta in un tratto diverso rispetto agli anni precedenti, partendo da “La Deserta”, vicino alla diga di Montedoglio. Un gesto che, pur nella sobrietà, rappresenta un momento di coraggio e continuità per la comunità locale.

ANGHIARI Erano in sette come nel 2024 e stavolta senza donne. La nuotata dell’ultimo anno nel Tevere (un centinaio di metri) ha mantenuto fede alla sua tradizione nel pomeriggio soleggiato di San Silvestro e in un tratto diverso da quello delle volte precedenti: i coraggiosi si sono infatti immersi all’altezza della località "La Deserta", in corrispondenza della Motina di Anghiari e più vicina all’uscita dalla diga di Montedoglio. Acqua un tantino più alta (un metro e mezzo in qualche punto) e con una temperatura oscillante fra i 5 e i 7 gradi. "Avremmo potuto battere il record numerico dei partecipanti – ha detto Ivan Giovagnini, l’anghiarese promotore dell’evento – ma all’ultimo istante due delle persone che erano venute hanno deciso di rinunciare a causa di un freddo più pungente che in passato". 🔗 Leggi su Lanazione.it

