Per festeggiare in musica l’arrivo del nuovo anno, al Teatro Municipale di Piacenza si rinnova la tradizione del Concerto di San Silvestro, in programma mercoledì 31 dicembre alle ore 18.Sul podio Matteo Beltrami dirigerà l’Orchestra Farnesiana e il Coro del Teatro Municipale, preparato da. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

© Ilpiacenza.it - Un brindisi musicale al nuovo anno: al Municipale il tradizionale Concerto di San Silvestro

Leggi anche: Novara, il gran galà di San Silvestro al teatro Coccia: spettacolo e brindisi insieme

Leggi anche: Al nuovo teatro Verdi il tradizionale concerto di Capodanno

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Capodanni di Puglia 2026: Brindisi tra teatro, musica e spazio urbano; Capodanno in Piazza a Salerno con Mahmood; Capodanno 2025 a Viareggio: un brindisi in stile La Dolce Vita al Grand Hotel Principe di Piemonte; Orvieto saluta il nuovo anno tra groove e jazz: black music in piazza e Umbria Jazz Winter per il Capodanno 2026.

Brindisi, Notte di Capodanno in piazza con Ciccio Riccio - Brindisi saluta il 2025 e accoglie il nuovo anno con una lunga notte di musica nel cuore della città. brundisium.net