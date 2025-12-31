Bagno gelato nel Tevere I 10 coraggiosi pronti al tuffo | senza creme o mute da sub
Ogni anno, a Anghiari, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale nuotata nel Tevere, un momento di convivialità e coraggio che richiama molti appassionati. Quest’anno, dieci partecipanti si sono cimentati senza l’uso di creme o mute da sub, affrontando l’acqua fredda del fiume. Un gesto che, pur nella semplicità, rappresenta un’antica tradizione consolidata nel territorio della Valtiberina, celebrata nel primo pomeriggio di San Silvestro.
ANGHIARI Torna nel primo pomeriggio di oggi la "nuotata dell’ultimo dell’anno" lungo il Tevere, appuntamento che sta diventando sempre più tradizionale in Valtiberina il giorno di San Silvestro. È salito ulteriormente il numero dei "temerari" che andranno a sfidare i rigori di stagione: saranno infatti una decina e la località scelta per l’occasione, denominata "La Deserta" e ubicata nel territorio comunale di Anghiari, si trova quasi immediatamente a valle della diga di Montedoglio, per cui la temperatura dell’acqua – che in passato oscillava fra i 5 e i 7 gradi – potrebbe scendere in questo caso addirittura a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it
Leggi anche: Un tuffo nel mare d'inverno: 270 coraggiosi a Riva Trigoso, dai 7 agli 82 anni
Leggi anche: Un 'tuffo' nel fiume di Roma, 150 eventi per la settima edizione del Tevere Day
Bagno gelato nel Tevere. I 10 coraggiosi pronti al tuffo: senza creme o mute da sub.
Bagno gelato nel Tevere. I 10 coraggiosi pronti al tuffo: "senza creme o mute da sub" - Torna nel primo pomeriggio di oggi la "nuotata dell’ultimo dell’anno" lungo il Tevere, appuntamento che sta diventando sempre più tradizionale in Valtiberina il giorno di San Silvestro. lanazione.it
Roberto Gualtieri vuole rendere balneabile il Tevere - Il sindaco di Roma Roberto Gualtieri ha chiesto all’assessora all’Ambiente Sabrina Alfonsi di avviare un progetto di consultazione tra rappresentanti del comune e tecnici sulla balneabilità del Tevere ... ilpost.it
Bagno nel Tevere, medici ambientali: "Rischi alti per la salute" - L'inquinamento delle acque dei fiumi rappresenta un pericolo per la salute umana, e rendere balneabile il Tevere richiederà sforzi enormi tesi a garantire la sicurezza sanitaria dei cittadini. rainews.it
23 DICEMBRE Oggi Babbo Natale si prepara alla grande con un bagno nel lago gelato! In Svezia i bagni freddi in pieno inverno sono una tradizione che unisce coraggio, natura e benessere. Di solito si fa prima la sauna per poi immergersi nell’ac - facebook.com facebook
130 temerari sfidano il freddo per 'Un tuffo in Paradiso': tradizionale bagno d'inverno nelle gelide acque del Ceresio a Santo Stefano #nuotata x.com
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.