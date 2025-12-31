Bagno gelato nel Tevere I 10 coraggiosi pronti al tuffo | senza creme o mute da sub

Ogni anno, a Anghiari, si rinnova l’appuntamento con la tradizionale nuotata nel Tevere, un momento di convivialità e coraggio che richiama molti appassionati. Quest’anno, dieci partecipanti si sono cimentati senza l’uso di creme o mute da sub, affrontando l’acqua fredda del fiume. Un gesto che, pur nella semplicità, rappresenta un’antica tradizione consolidata nel territorio della Valtiberina, celebrata nel primo pomeriggio di San Silvestro.

ANGHIARI Torna nel primo pomeriggio di oggi la "nuotata dell’ultimo dell’anno" lungo il Tevere, appuntamento che sta diventando sempre più tradizionale in Valtiberina il giorno di San Silvestro. È salito ulteriormente il numero dei "temerari" che andranno a sfidare i rigori di stagione: saranno infatti una decina e la località scelta per l’occasione, denominata "La Deserta" e ubicata nel territorio comunale di Anghiari, si trova quasi immediatamente a valle della diga di Montedoglio, per cui la temperatura dell’acqua – che in passato oscillava fra i 5 e i 7 gradi – potrebbe scendere in questo caso addirittura a 3. 🔗 Leggi su Lanazione.it

