Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Un augurio di buon lavoro ai gruppi consiliari appena insediati

"Il ruolo dei gruppi consiliari - sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia - è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea legislativa, favorendo un confronto democratico, costruttivo e responsabile, dentro e fuori dall'aula, sempre orientato all'interesse dei cittadini veneti. Auguro buon lavoro ai capigruppo e ai vicecapigruppo, auspicando che dialogo istituzionale, rispetto dei ruoli e senso di responsabilità accompagnino l'attività di tutti, con un impegno proficuo e costante nell'esercizio delle proprie funzioni"

