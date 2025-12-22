Comunicato Stampa | CRV - Presidente Zaia | Un augurio di buon lavoro ai gruppi consiliari appena insediati
"Il ruolo dei gruppi consiliari - sono le parole del Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia - è essenziale per garantire il corretto funzionamento dell'Assemblea legislativa, favorendo un confronto democratico, costruttivo e responsabile, dentro e fuori dall'aula, sempre orientato all'interesse dei cittadini veneti. Auguro buon lavoro ai capigruppo e ai vicecapigruppo, auspicando che dialogo istituzionale, rispetto dei ruoli e senso di responsabilità accompagnino l'attività di tutti, con un impegno proficuo e costante nell'esercizio delle proprie funzioni" La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO. 🔗 Leggi su Iltempo.it
