In seguito all’intervento militare degli Stati Uniti, che ha portato alla cattura di Nicolás Maduro e sua moglie, il Venezuela si trova ad affrontare una fase di incertezza politica. Questo evento segna un punto di svolta nella storia recente del paese, sollevando interrogativi sulle future strategie del governo e sulla stabilità istituzionale. Le prossime mosse del Venezuela saranno decisive per il suo percorso di ricostruzione e riconciliazione nazionale.

Gli Stati Uniti hanno catturato il dittatore venezuelano Nicolás Maduro e sua moglie e li hanno portati via dal paese, in seguito a un intervento militare. Lo ha annunciato Donald Trump. Ora la domanda è con quali mezzi può difendersi il Venezuela? Le esplosioni registrate nella notte riportano al centro questa domanda, mentre cresce l’attenzione sulla reale capacità militare di Caracas. Dall’ascesa del chavismo nel 1999 e, soprattutto, da quando Nicolás Maduro è al potere, le Forze Armate sono diventate un pilastro del sistema politico e sono guidate da oltre undici anni dal ministro della Difesa Vladimir Padrino López. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

© Linkiesta.it - Come il Venezuela proverà a rispondere all’intervento militare degli Stati Uniti

Radio1 Rai. . #Venezuela Le parole dell'ambasciatore d'Italia a Caracas Giovanni De Vito intervenuto in diretta a Radio1: “La nostra priorità è la sicurezza dei nostri connazionali”. Segui lo “Speciale #GR1”: https://www.raiplaysound.it/radio1 - facebook.com facebook