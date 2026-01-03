Con quali armi il Venezuela può provare a rispondere a un eventuale intervento militare degli Stati Uniti

In un contesto di crescente tensione tra Venezuela e Stati Uniti, è importante analizzare quali strumenti il Venezuela può impiegare per rispondere a un possibile intervento militare. La capacità difensiva del paese dipende da vari fattori, tra cui le risorse disponibili e le strategie adottate. Questo articolo esamina le opzioni e i mezzi a disposizione di Caracas per affrontare una eventuale escalation militare.

Con quali mezzi può davvero difendersi il Venezuela se le tensioni dovessero trasformarsi in un intervento armato degli Stati Uniti? Le esplosioni registrate nella notte riportano al centro questa domanda, mentre cresce l’attenzione sulla reale capacità militare di Caracas. Dall’ascesa del chavismo nel 1999 e, soprattutto, da quando Nicolás Maduro è al potere, le Forze Armate sono diventate un pilastro del sistema politico e sono guidate da oltre undici anni dal ministro della Difesa Vladimir Padrino López. Il Venezuela non ha un apparato in grado di sostenere una guerra convenzionale contro una superpotenza, ma ha costruito un sistema pensato per difendere il territorio, rallentare un attacco e renderlo costoso. 🔗 Leggi su Linkiesta.it

