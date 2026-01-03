Colpisce con un calcio il cane antidroga | arrestato

Nella notte di Capodanno, un uomo di 28 anni è stato arrestato presso il piazzale Alpini dalla polizia locale. Durante un controllo, è stato trovato in possesso di 64 grammi di hashish. L’intervento ha portato al suo fermo, evidenziando l’attività di contrasto allo spaccio di sostanze stupefacenti sul territorio. L’operazione si inserisce nelle azioni di prevenzione e repressione dei reati legati alla droga.

PIAZZALE ALPINI. Marocchino di 28 anni bloccato dalla polizia locale con 64 grammi di hashish la notte di Capodanno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

