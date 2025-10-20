A passeggio con il cane un uomo la colpisce e le spacca il naso

Padovaoggi.it | 20 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una brutta avventura che poteva avere conseguenze ancora più gravi ha coinvolto giovedì 16 ottobre attorno alle 20 una donna di Carmignano di Brenta. E' stata aggredita da un uomo mentre si trovava all'altezza del municipio di Carmignano di Brenta. Sui social network è stata la nipote della. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

passeggio cane uomo colpisceA passeggio con il cane si perde nella fitta vegetazione - Le ricerche sono partite nel tardo pomeriggio di sabato quanto a Prato Favale, nel comune di San Polo dei Cavalieri, la squadra ... Segnala romatoday.it

passeggio cane uomo colpisceColpisce il cane senza guinzaglio dopo la lite col padrone, poi minaccia gli agenti: arrestato - A Verona un 34enne è stato arrestato dopo una lite per un cane senza guinzaglio. Secondo nordest24.it

Cerca Video su questo argomento: Passeggio Cane Uomo Colpisce