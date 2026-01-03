Il consigliere Ciarlo della Lega evidenzia come la situazione della sanità in Campania, in particolare nel Sannio, resti critica e inadeguata. Richiama l’attenzione sull’importanza che Fico mantenga le promesse fatte per migliorare i servizi sanitari locali. Le recenti cronache confermano la gravità della situazione, sottolineando la necessità di interventi concreti per garantire standard adeguati di assistenza e cura ai cittadini.

Tempo di lettura: 3 minuti “Le ultime cronache si confermano allarmanti e gravi. La situazione della Sanità sannita continua ad essere estremamente inadeguata”. Lo fa presente Teresa Ciarlo, già candidata al Consiglio regionale della Campania e Dirigente di forte riferimento in seno al Coordinamento provinciale della Lega Salvini premier, partito da poco guidato dal Commissario Domenico Parisi. “La stampa fa riferimento ad attese che continuano ad essere chilometriche quanto estenuanti presso il Pronto Soccorso del San Pio di Benevento. Non è tollerabile che i cittadini siano costretti a sopravvivere per giornate intere su barelle in attesa di essere valutati e trasferiti eventualmente in reparto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Ciarlo (Lega): “Sanità sannita inadeguata, Fico mantenga promesse”

