Alto Calore Rauseo Lega | Regione mantenga le promesse

Alto Calore, Rauseo (Lega), chiede alla Regione di mantenere le promesse. Oggi, la prof.ssa De Felice emerge come una figura tecnicamente autorevole, in un contesto che richiede stabilità e competenza. La discussione si concentra sul ruolo delle istituzioni e sulla necessità di interventi concreti per garantire servizi efficaci e affidabili, in un momento di sfide e aspettative crescenti.

Lega: «Aumenti Alto Calore colpa del centrosinistra» - In merito alla questione idrica, dalla crisi che riguarda numerosi comuni sanniti all'aumento del costo della bolletta per famiglie e imprese di chi è servito da Alto Calore, il coordinamento ... ilmattino.it

Enzo Costanza. . Alto Calore, De Felice: "In Irpinia le tariffe dell'acqua sono sottocosto, gli aumenti saranno contenuti ma qui ci sono troppe morosità" L'intervista all'amministratore dell'Alto Calore che oggi ha parlato della situazione dell'ente. A giorni il pro - facebook.com facebook

