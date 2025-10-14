Toscana Giani bis | ora il Governo mantenga le promesse elettorali

Firenze, 14 ott. (askanews) - "Il 54% dei voti quando l'altra volta presi il 48% significa sei punti percentuali in più rispetto a 5 anni fa. Ma significa anche 13 punti in più rispetto a il competitor del centrodestra Tommasi che ha sfiorato il 41%". Lo ha sottolineato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani, parlando ai giornalisti. "Quindi noi ci troviamo di fronte a un risultato che sinceramente me l'avessero detto un un mese fa non avrei pensato di questa portata. Ma addirittura fino a questa settimana ho visto autorevolissimi esponenti da premier, vicepremier, ministri che sono arrivati con grande impegno e con tante promesse. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

