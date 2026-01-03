CDM Futsal travolta dalla Sandro Abate | orgoglio Ricci e Boaventura ma i tre punti volano ad Avellino

La CDM Futsal affronta due incontri importanti prima della pausa per Euro 2026, con sfide contro Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza. Questi incontri rappresentano un momento chiave per la stagione dei liguri, che cercano punti fondamentali per la salvezza. Nonostante la sconfitta contro Sandro Abate, Ricci e Boaventura confermano l’orgoglio della squadra, che si prepara a confrontarsi con determinazione nelle prossime partite.

Due partite cruciali attendono la CDM Futsal prima della pausa per Euro 2026. Le sfide contro Sandro Abate e Pirossigeno Cosenza rappresentano un vero e proprio crocevia per la stagione dei liguri, chiamati a conquistare punti fondamentali nella corsa salvezza. Con 11 punti in classifica, i.

La Roma 1927 vince e convince e sale al quarto posto dopo il 5-3 ai liguri del Cdm Futsal - Ha centrato, il quinto risultato utile consecutivo e soprattutto ha chiuso il 2025 tra le prime quattro della classica generale come ... msn.com

#Calcio #Futsal #Sport Sorrento Futsal, rivoluzione di gennaio: arriva il “gioiello” Casalino. Salutano Attanasio e Franzese - facebook.com facebook

