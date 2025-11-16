Serie A Futsal | prima vittoria per la Came Treviso Sandro Abate superata 3-1
Treviso, Palacicogna – La Came Treviso conquista la prima vittoria stagionale nel posticipo dell’ottava giornata di Serie A di Futsal, superando la Sandro Abate Avellino con il punteggio di 3-1. Le due squadre si presentavano all’appuntamento appaiate in fondo alla classifica a quota 4 punti. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
Approfondisci con queste news
In Serie A2 di calcio a 5 comanda il Messina Futsal che batte il Marsala, sorridono anche Gear Piazza Armerina e Regalbuto, va ko il Mazara - facebook.com Vai su Facebook
Futsal serie B. Bernalda, prima vittoria stagionale: colpo esterno ad Aradeo con doppiette di Grossi e Iannuziello - La prima vittoria in campionato per il Bernalda Futsal arriva in trasferta precisamente nell’ostica trasferta salentina del Palazzetto dello Sport di Aradeo al culmine di una partita sempre condotta n ... Riporta lasiritide.it
Futsal, Serie A2: il derby dice Jesi, prima vittoria per i leoncelli! - I biancorossi superano il Potenza Picena e migliorano la classifica. Come scrive centropagina.it
SULMONA FUTSAL RITROVA LA VITTORIA, MA PESA IL CROLLO DEL SOVERATO IN PIENA EMERGENZA - In Serie A2 Élite il Sulmona Futsal torna a sorridere dopo quasi un mese di digiuno, imponendosi 5- Secondo reteabruzzo.com