Cardiopalma Arezzo | gli amaranto sbancano Forlì allo scadere | 1-2

Il Cardiopalma Arezzo conquista una vittoria importante a Forlì, battendo gli avversari 2-1 al 93’ nonostante l'inferiorità numerica. La partita, disputata il 3 gennaio 2025, ha visto gli amaranto mettere in campo determinazione e compattezza, riuscendo a ribaltare le sorti dell’incontro in un finale emozionante. Un risultato che rafforza la posizione della squadra nella classifica, dimostrando carattere e continuità di rendimento.

Forlì, 3 gennaio 2025 – Cardiopalma Arezzo. Gli amaranto sbancano Forlì al 93', in inferiorità numerica, dopo aver rischiato la sconfitta. Una vittoria in rimonta, sui titoli di coda, da batticuore, che permette alla squadra di Bucchi di scavalcare momentaneamente il Ravenna e portarsi al comando a + 2 sui romagnoli. Un sigillo pesantissimo che apre l'anno del Cavallino nel migliore dei modi e fa esplodere gli oltre 600 tifosi presenti allo stadio "Morgagni". Decisivo Mawuli, ma sopratutto Venturi (rigore parato e due interventi miracolosi) oltre al solito Pattarello (decimo centro in stagione).

